Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen ihanet şokuyla sarsıldı! 25 yaş küçük karısı Nihan Ünsal Sergen'i aldattı, boşanıyorlar

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği karısı Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia etti. Gündem olan iddianın ardından Nihan Ünsal hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanı sıra, Burak Sergen ile Nihan Ünsal arasındaki yaş farkı bir hayli merak edildi. İkili arasındaki yaş farkına inanamayacaksınız. İşte detaylar...

Şimdilerde "Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.