Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen koronayı atlattı sonra aldatıldı! 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal bir iş adamıyla...
Haluk Güçlü karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen'e ihanet şoku... Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la hayatını birleştirmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldattığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Şimdilerde "Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı.
4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.
EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ
Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.
BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü.