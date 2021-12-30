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Yasak aşk patlak verdi! Açıklamalar art arda geldi! Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'den tek gecelik kaçamak açıklaması

Yasak aşk patlak verdi! Açıklamalar art arda geldi! Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'den tek gecelik kaçamak açıklaması
30.12.2021 15:55

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Yasak aşk patlak verdi! Açıklamalar art arda geldi! Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'den tek gecelik kaçamak açıklaması! 'Ünlü erkek şarkıcı, eşini sahnesine gelen ünlü bir sarışın kadınla aldattı' iddiası ortalığı karıştırdı. Bahsi geçen isimlerin şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu olduğu ileri sürüldü, Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Ardından Saraçoğlu da iddialara kayıtsız kalmadı, taraflar 'yasak aşk' skandalı hakkında bakın ne dedi...

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