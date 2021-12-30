Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'den yasak aşk açıklaması! Magazinde skandallar bitmiyor: "O görüntüyü bana yollayın"
Magazinde skandallar bitmiyor! Gülşah Saraçoğlu'nun Daha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiası 2021'in son skandalı olarak gündeme bomba gibi düştü! 'Ünlü erkek şarkıcı, eşini sahnesine gelen ünlü bir sarışın kadınla aldattı' iddiası ortalığı karıştırdı. Bahsi geçen isimlerin şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu olduğu ileri sürüldü, Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Ardından Saraçoğlu da iddialara kayıtsız kalmadı, taraflar 'yasak aşk' skandalı hakkında bakın ne dedi...
MAGAZİNDE SKANDALLAR BİTMİYOR
Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü iddia edildi.
Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında;
"Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.
"GÖRÜNTÜ VARSA BANA DA GÖNDERSİNLER"
Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."