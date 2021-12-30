Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'den yasak aşk açıklaması! Magazinde skandallar bitmiyor: "O görüntüyü bana yollayın"

"GÖRÜNTÜ VARSA BANA DA GÖNDERSİNLER"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."