'Büyük rezalet' Hadise Reza Zarrab yasak aşk skandalı yine ayyuka çıktı! Yılın İfşası hakkında Seren Serengil'den tokat gibi sözler!

Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı yeniden gündemde! Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddiaya göre 'Hadise - Reza Zarrab yasak aşkı elbise faturası ile ifşa oldu ve ikilinin ilişkisini O Ses Türkiye jürilerinden biri biliyordu. Bircan Bali'nin olay yaratan bu sözlerinin ardından Seren Serengil de konuştu. Yaşadığı zor günlerin ardından ekranlara geri dönen Serengil, Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i arkadaşı Hadise ile aldattığı iddiası 2021 yılının büyük rezaleti olarak yorumladı, bakın neler söyledi...