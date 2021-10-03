Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bakın kaç yaşındaymış! Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz'in özel hayatı merak konusu oldu. Pınar Deniz hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları özellikle güzel oyuncunun yaşını merak etti. "Pınar Deniz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Deniz'in Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Pınar Deniz kaç yaşındaymış...
03.10.2021 19:48
- Son Güncelleme: 04.10.2021 08:21
Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, bu sezon Yargı dizisi ile seyircinin karşısına çıktı.
İlk oyunculuk deneyimini Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşayan Deniz'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Öte yandan Deniz'in Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti.