Haberler Magazin Videoları Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...
06.12.2021 10:09 - Son Güncelleme: 06.12.2021 10:09
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Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmasının ardından gündem oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda sesiyle damga vuran Uğur Aslan'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Aslan'ın aslen nereli olduğunu öğrenen internet kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Uğur Aslan'ın memleketi...

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Yargı dizisinde Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Aslan bu kez sesiyle adından söz ettirdi. Programda güçlü yorumuyla damga vuran Uğur Aslan'ın hayatı da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Aslan'ın aslen nereli olduğunu öğrenen internet kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

UĞUR ASLAN

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