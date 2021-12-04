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Haberler Magazin Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmasının ardından gündem oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda sesiyle damga vuran Uğur Aslan'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Aslan'ın aslen nereli olduğunu öğrenen internet kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Uğur Aslan'ın memleketi...

04.12.2021 23:27 - Son Güncelleme: 04.12.2021 23:27
Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı dizisinde Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.

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Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Aslan bu kez sesiyle adından söz ettirdi. Programda güçlü yorumuyla damga vuran Uğur Aslan'ın hayatı da merak konusu oldu.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Aslan'ın aslen nereli olduğunu öğrenen internet kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

UĞUR ASLAN

Hatay

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Uğur Aslan’ın memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

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