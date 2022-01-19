Yargı 17. bölüm 2. fragmanı: Artık savcı değilim

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Engin'in öldürüldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Ceylin'in içi biraz olsun rahatlamaya başlamıştır. Ilgaz'ın desteğini de iliklerine kadar hisseden Ceylin güç toplar. Ancak Engin'i öldüren kişinin kim olduğu hala gizemini korumaktadır. Ceylin hatırladıklarını en önemlisi de o kişinin bir kadın olduğunu Pars'a anlatır. Pars ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanır. Diğer taraftan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğrenir. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösterir. İşte yeni bölüm fragmanı...