RAMAZAN İMSAKİYE
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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli son haliyle şaşırttı! Gören Alişan'ın eşi Buse Varol zannetti

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli son haliyle şaşırttı! Gören Alişan'ın eşi Buse Varol zannetti
14.04.2023 14:35 - Son Güncelleme: 14.04.2023 14:35

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Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde, tekrarları bile pür dikkat izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi. Zaman zaman sinir krizleri geçiren, 'bıktım hepinizden', 'varoş varoş kavgalar', 'cehennem burası' gibi isyanlarıyla ailesine söylenmeyeni söyleyen Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Şebnem Ceceli şimdilerde bambaşka biri, Buse Varol'a olan benzerliği de cabası. İşte son hali...

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