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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizide oynamış! O isim meğer özbeöz oğlu çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizide oynamış! O isim meğer özbeöz oğlu çıktı
04.03.2021 09:23
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Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası.


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