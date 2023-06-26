Yağmur Atacan ve biricik eşi Pınar Altuğ’dan tatil paylaşımı: ‘’Kendimizi dondurmaya vurduk’’

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatile çıkan ünlü çift adeta liseli aşıklar gibiler. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, mutlu evliliği ile dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlar yapıyor.Eşi ile arasındaki 8 yaş fark nedeni ile sık sık eleştirilen ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara artık dayanamamış ve "Biz Yağmur'la boşandık ondan burada yok" diyerek tepkisini göstermişti. Su adında bir kızları olan ünlü çift, baş başa çıktılları tatilden yaptıkları paylaşımla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.