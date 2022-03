Oscar Töreni'nde Will Smith, Chris Rock'ı yumrukladı!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı. İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan "CODA", filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

GECEYE DAMGA VURAN ANLAR

Oscar'ın en dikkat çeken anlarından biri Will Smith ve Chris Rock arasında yaşananlardı. Will Smith, sunucu Chris Rock'a önce vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı.

Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.

"En İyi Belgesel" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un "GI Jane" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve "devam filminde oynamasını" önererek şaka yaptı.

Bir süre sessizliğin ardından Will Smith, sahneye gelerek Chris Rock'a tokat attı ve "Karımın adını ağzından uzak tut." ifadesini kullandı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Alopesi hastalığından muzdarip olan aktris Jada Pinkett Smith, hastalığını 2018 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.

"BUNUN OLMASI PLANLANMAMIŞTI"

Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti.

"ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE HOŞ GÖRMÜYORUZ"

The Academy'den yapılan açıklamada şiddetin hiçbir şekilde hoş görmediklerini belirterek kazananları kutladıklarını açıkladı.