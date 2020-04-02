Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi 02.04.2020 11:29

Victoria's Secret'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti. İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini açıklayan Graham, yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Graham'dan yeni bir paylaşım geldi. Alexina Graham, iyi olduğunu gösteren bir video paylaştı. Evde ve dinlendiğini söyleyen Victoria's Secret'ın kızıl meleği, bu süreçte mesaj atan ve kendisini seven herkese teşekkürlerini ileten bir de not ekledi.