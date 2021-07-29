'Üstümden yük kalktı' Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bir alışveriş merkezinden görüntülenmişti. Ancak genç aşıklar kısa bir süre sonra ayrıldı. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.