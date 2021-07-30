Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!
'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan (32) ile kendisinden sekiz yaş küçük olan Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın ilişkisi kısa sürdü. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.
2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bir alışveriş merkezinden görüntülenmişti. Ancak genç aşıklar kısa bir süre sonra ayrıldı. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.
MURAT'TAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Aylar sonra Dominik'ten İstanbul'a gelen Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisini öptüğü anı takipçileriyle paylaşmıştı. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan Pınar Tartan'ın paylaşımı büyük ilgi görmüştü.
"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SEN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Tartan'ın yeni yaşını kutlayan Murat Ceylan, siyah beyaz fotoğraflarını "İyi ki doğdun iyi ki sen" notuyla paylaşmıştı.