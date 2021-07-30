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Haberler Magazin Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan (32) ile kendisinden sekiz yaş küçük olan Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın ilişkisi kısa sürdü. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.

30.07.2021 08:40 - Son Güncelleme: 30.07.2021 08:40
Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bir alışveriş merkezinden görüntülenmişti. Ancak genç aşıklar kısa bir süre sonra ayrıldı. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etmişti bir süre önce.

Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıktı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurmuştu.

Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

MURAT'TAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Aylar sonra Dominik'ten İstanbul'a gelen Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisini öptüğü anı takipçileriyle paylaşmıştı. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan Pınar Tartan'ın paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı!

"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SEN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Tartan'ın yeni yaşını kutlayan Murat Ceylan, siyah beyaz fotoğraflarını "İyi ki doğdun iyi ki sen" notuyla paylaşmıştı.