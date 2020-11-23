Usta sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı! Usta tiyatrocu Dormen kaç yaşında?

Son dakika haberine göre, usta tiyatrocu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Durumunun gayet iyi olduğunu belirten Dormen, "Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler" dedi.