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Usta oyuncu Türkan Şoray estetik sonrası genç kızları kıskandırdı

Usta oyuncu Türkan Şoray estetik sonrası genç kızları kıskandırdı
26.02.2021 11:23
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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattı ve ardından Instagram paylaşımlarını yaptığı tekne tatiline çıktığı ileri sürüldü. Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. İşte Yeşilçam'ın Sultanı Şoray'ın estetikli hali…


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