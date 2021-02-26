Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Yüsra Geyik’in annesini görenler inanamadı! Annesinin güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’in annesini görenler inanamadı! Annesinin güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’in annesini görenler inanamadı! Annesinin güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı
26.02.2021 12:18
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Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın birbirine olan benzerlikleri bir yana, anne Zeynep Geyik'in güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı.


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