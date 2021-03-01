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Usta oyuncu Oya Başar'ın kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı!

Usta oyuncu Oya Başar'ın kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı!
01.03.2021 17:43
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Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden Oya Başar... Usta oyuncunun kızı Ayşe Kırca sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden gidiyor. Oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca'nın ilk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı şu sıralar ekranlarda boy gösteriyormuş. İşte başta Oya Başar'ın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları.


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