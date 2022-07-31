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Usta oyuncu Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı!

Usta oyuncu Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı!
31.07.2022 20:11 - Son Güncelleme: 31.07.2022 20:11

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Akın, 'Gurbet Kuşları, 'Cici Gelin', 'Cilveli Kız', 'Dağlar Kızı Reyhan' gibi birçok yapımda rol aldı. ortaokul ve liseyi Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu okuyan ve Ayhan Işık ile başrolünü üstlendiği "Kolejli Kızın Aşkı" filmiyle hafızalara kazınan Akın, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, son olarak denize girdiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Akın'ın son hali dikkat çekerken "Hala çok güzel" yorumu yapıldı. İşte Filiz Akın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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