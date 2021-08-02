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Usta oyuncu Fatma Girik memleketiyle herkesi şaşırttı!

Usta oyuncu Fatma Girik memleketiyle herkesi şaşırttı!
02.08.2021 22:48
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Usta oyuncu Fatma Girik memleketiyle herkesi şaşırttı! Sert ve mağrur bakışlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Aralık 1942'de Münevver Girik ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelen usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 60'lı yıllardan bu yana sayısız filmde rol alan Girik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdilerde 20 yıldır yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a taşınma kararı alan Fatma Girik'in memleketi bakın neresi çıktı...


Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Bodrum’da yaşayan oyuncunun memleketi...

FATMA GİRİK

İstanbul

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