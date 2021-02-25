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Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi
25.02.2021 14:41
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Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan, gülen yüzüne ve yüksek pozitif enerjisine karşın çocukluğunu geçirdiği Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi. Demet Özdemir kimdir diye arayanlar onun şöhret olduktan sonraki yıllarına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ancak Demet Özdemir'in İstanbul'a gelmeden önceki hayatında baba şiddeti de var şöhret uğruna evden kaçan abla da.


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