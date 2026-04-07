Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın Adli Tıp'ta: Kan ve saç örneği verdiler

İstanbul'da sabah saatlerinde düğmesine basılan dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu. 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve temin etmek' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri jandarma tarafından yakalandı.

İşte Gözaltına Alınan O İsimler:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 9 isim şunlar:

Simge Sağın

İbrahim Çelikkol

Melek Mosso

Deha Bilimlier

Mustafa Ceceli

Ersay Üner

Bengü Erden

Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu

İlkay Şencan

Adli Tıp Kurumu'nda Hareketli Dakikalar

Gözaltına alınan ünlü isimler, jandarma ekipleri eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada uzman doktorlar tarafından ünlülerin geriye dönük uyuşturucu madde kullanımını tespit etmek amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin ardından bitkin oldukları gözlenen ünlüler, ifadeleri alınmak üzere yeniden emniyete götürüldü.