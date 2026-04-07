Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın Adli Tıp'ta: Kan ve saç örneği verdiler
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şok bir gelişme yaşandı. Aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da bulunduğu 9 ünlü isim gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu’na getirilen ünlülerin kan ve saç örneği verdiği o anlar saniye saniye kamerada.
İstanbul'da sabah saatlerinde düğmesine basılan dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu. 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve temin etmek' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri jandarma tarafından yakalandı.
İşte Gözaltına Alınan O İsimler:
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 9 isim şunlar:
Simge Sağın
İbrahim Çelikkol
Melek Mosso
Deha Bilimlier
Mustafa Ceceli
Ersay Üner
Bengü Erden
Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu
İlkay Şencan
Adli Tıp Kurumu'nda Hareketli Dakikalar
Gözaltına alınan ünlü isimler, jandarma ekipleri eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada uzman doktorlar tarafından ünlülerin geriye dönük uyuşturucu madde kullanımını tespit etmek amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin ardından bitkin oldukları gözlenen ünlüler, ifadeleri alınmak üzere yeniden emniyete götürüldü.