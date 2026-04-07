Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın Adli Tıp'ta: Kan ve saç örneği verdiler

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın Adli Tıp'ta: Kan ve saç örneği verdiler

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şok bir gelişme yaşandı. Aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da bulunduğu 9 ünlü isim gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu’na getirilen ünlülerin kan ve saç örneği verdiği o anlar saniye saniye kamerada.

İstanbul'da sabah saatlerinde düğmesine basılan dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu. 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve temin etmek' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri jandarma tarafından yakalandı.

İşte Gözaltına Alınan O İsimler:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 9 isim şunlar:

  • Simge Sağın

  • İbrahim Çelikkol

  • Melek Mosso

  • Deha Bilimlier

  • Mustafa Ceceli

  • Ersay Üner

  • Bengü Erden

  • Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu

  • İlkay Şencan

Adli Tıp Kurumu'nda Hareketli Dakikalar

Gözaltına alınan ünlü isimler, jandarma ekipleri eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada uzman doktorlar tarafından ünlülerin geriye dönük uyuşturucu madde kullanımını tespit etmek amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin ardından bitkin oldukları gözlenen ünlüler, ifadeleri alınmak üzere yeniden emniyete götürüldü.

Bunlar da Var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: "Ateşkesin önündeki en büyük engel savaş lobisi"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: "Ateşkesin önündeki en büyük engel savaş lobisi"
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete "seçim" resti: ''Erken veya ara seçim yok!"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete "seçim" resti: ''Erken veya ara seçim yok!"
Diva acıktı, koca restoran açıldı! Bülent Ersoy gece yarısı ustayı yatağından kaldırttı: Gold Tesla'sından inmeden ziyafet çekti
Diva acıktı, koca restoran açıldı! Bülent Ersoy gece yarısı ustayı yatağından kaldırttı: Gold Tesla'sından inmeden ziyafet çekti

