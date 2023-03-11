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Ünlü oyuncu Tolga Savacı son haliyle şaşırttı! Gören tanıyamadı

Ünlü oyuncu Tolga Savacı son haliyle şaşırttı! Gören tanıyamadı
11.03.2023 20:09 - Son Güncelleme: 11.03.2023 20:10

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1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu. Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. İşte Tolga Savacı'nın son hali...

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