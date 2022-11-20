Haberler Magazin Videoları Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızlar gecesi! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızlar gecesi! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızlar gecesi! Tarzıyla dikkat çekti
20.11.2022 20:24 - Son Güncelleme: 20.11.2022 20:25

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:43
Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf...
Magazin 00:33
Nurgül denizde: "Günün...
Magazin 01:36
Müge Anlı'nın dudağına ne...
Magazin 05:28
Seren Serengil ailesi hakkında...
Magazin 00:35
Hülya Avşar'ın çocukluk...
Magazin 04:07
Uğur Akkuş kızını yerlerde...
Magazin 01:03
Kalça kemiğini kıran Ajda...
Magazin 04:16
Büyük aşk bitti! Dilan Çiçek...
Magazin 00:48
Selami Şahin çok sevilen aşk...
Magazin 00:10
Arda Türkmen baba oldu! İşte...
Magazin 00:38
Demet Özdemir pilates yaptığı...
Magazin 00:38
49’luk Songül Karlı’dan olay...

Attığı her adımla adından söz ettiren Hande Erçel, geçen günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. İddiaları yalanlayan Erçel'in daha sonra Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve geçmişini sildireceği öne sürüldü. Hakkında çıkan iddialarla sık sık gündeme gelen Erçel, önceki akşam kız arkadaşları ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, tüm iddialara yanıt verirken Hakan Sabancı hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Öte yandan Hande Erçel'in siyah tarzı da çok konuşuldu. İşte Hande Erçel'in o açıklamaları ve dikkat çeken tarzı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA