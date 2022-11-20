Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızlar gecesi! Tarzıyla dikkat çekti

Attığı her adımla adından söz ettiren Hande Erçel, geçen günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. İddiaları yalanlayan Erçel'in daha sonra Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve geçmişini sildireceği öne sürüldü. Hakkında çıkan iddialarla sık sık gündeme gelen Erçel, önceki akşam kız arkadaşları ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, tüm iddialara yanıt verirken Hakan Sabancı hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Öte yandan Hande Erçel'in siyah tarzı da çok konuşuldu. İşte Hande Erçel'in o açıklamaları ve dikkat çeken tarzı...