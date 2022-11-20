Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov! Zor günleri geride bırakan şarkıcıyı görenler, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" diyerek şarkıya eşlik etti. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı son dönemde kendini yeniliyor. Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen Hadise son dönemde arkadaşlarıyla eğleceden eğlenceye koşuyor. Geçtiğimiz günlerde göz ameliyatı olan Hadise'nin yakın zamanda ses telleriyle ilgili de bir operasyon geçireceği ileri sürülmüştü. Sağlık sorunlarıyla uğraşan Hadise önceki akşam usta asnatçı Sibel Can'ın sahnesine gitti. Gönlünce eğlenen şarkıcının dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.