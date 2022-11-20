Haberler Magazin Videoları Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"
20.11.2022 12:43 - Son Güncelleme: 20.11.2022 12:43

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:52
Binnur Kaya’nın acı günü!...
Magazin 00:47
Solmaz Çiros kendinden geçti...
Magazin 02:17
Aslı Enver hamile mi?
Magazin 01:43
Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf...
Magazin 00:16
Hadise’den ayna karşısında...
Magazin 00:10
Arda Türkmen baba oldu! İşte...
Magazin 00:14
Bergüzar Korel paylaştı! Minik...
Magazin 03:46
40 günlük evliliği biten Merve...
Magazin 00:38
49’luk Songül Karlı’dan olay...
Magazin 00:57
Sibel Can ile Hakan Ural'ın...
Magazin 00:49
Jet Ski'ye binip ortadan...
Magazin 00:59
Kurtlar Vadisi yeniden...

Sibel Can'ın sahnesine giden Hadise'den dans şov! Zor günleri geride bırakan şarkıcıyı görenler, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" diyerek şarkıya eşlik etti. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı son dönemde kendini yeniliyor. Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen Hadise son dönemde arkadaşlarıyla eğleceden eğlenceye koşuyor. Geçtiğimiz günlerde göz ameliyatı olan Hadise'nin yakın zamanda ses telleriyle ilgili de bir operasyon geçireceği ileri sürülmüştü. Sağlık sorunlarıyla uğraşan Hadise önceki akşam usta asnatçı Sibel Can'ın sahnesine gitti. Gönlünce eğlenen şarkıcının dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA