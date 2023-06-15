Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Rus kız arkadaşıyla yakalandı!

Mehmet Ali Erbil Rus güzelle yakalandı! Ölümden dönmüştü çapkınlığa devam eden Mehmet Ali Erbil o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Erbil'in ayaküstü röportajı gündeme bomba gibi düştü. Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. YGeçtiğimiz mayıs ayında yniden gecelerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Karaköy'deki bir mekandan 2 güzelle ayrılmıştı. Erbil bu kez de Rus arkadaşıyla görüntülendi, verdiği röportajla dikkat çekti.