Haberler Magazin Videoları MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı!

MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı!

MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı!
15.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:08

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:37
Hande Erçel’den ‘evlilik...
Magazin 02:13
Zaman yolcusu bu kez...
Magazin 00:32
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan...
Magazin 00:17
Sapkın LGBT terörü destekçisi...
Magazin 00:18
Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu...
Magazin 00:14
Serenay Sarıkaya'nın iç...
Magazin 00:43
Uğur Akkuş kelepçeli...
Magazin 00:32
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla...
Magazin 00:41
27 yıllık evliliği 15 gün önce...
Magazin 00:29
2023 Survivor Nefise...
Magazin 00:10
Burak Özçivit’in biricik eşi...
Magazin 00:18
Nihat Doğan, Mauro Icardi'yle...

MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı geldi. MasterChef Türkiye 14 Haziran'da başlıyor. MasterChef All Star kadrosu belli olurken jüri üyelerinin 2 kişi olması dikkatlerden kaçmadı. Jüride Mehmet Şef ve Danilo Şef yerini aldı ancak Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'taki lüks restoranıyla ilgili yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Hapsi istenen Somer Sivrioğlu'nun Masterchef yeni sezonda yer alıp almayacağı merak edilirken ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan ikinci açıklama ise ünlü şeften geldi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA