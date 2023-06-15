MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı geldi. MasterChef Türkiye 14 Haziran'da başlıyor. MasterChef All Star kadrosu belli olurken jüri üyelerinin 2 kişi olması dikkatlerden kaçmadı. Jüride Mehmet Şef ve Danilo Şef yerini aldı ancak Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'taki lüks restoranıyla ilgili yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Hapsi istenen Somer Sivrioğlu'nun Masterchef yeni sezonda yer alıp almayacağı merak edilirken ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan ikinci açıklama ise ünlü şeften geldi.