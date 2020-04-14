Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve... 14.04.2020 13:39

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi. Yaşanan gelişme sonrasında en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte Uğur Pektaş'ın oğluna olan özlemini haykırdığı duygu dolu o paylaşım...

Oyuncu Gamze Özçelik ve kendisi gibi oyuncu Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Eski çift, 2010 yılında da oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürmüştü.

Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.

OĞLUNU GÖRMESİ YASAKLANDI

Uğur Pektaş, 'Survivor 2020' yarışması sonrası İstanbul'a dönüşünde kötü bir sürprizle karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik'in, bu kararı aldırmasındaki neden bilinmiyor.

Yaşanan bu olay sonrası, oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş, "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." yazdı.