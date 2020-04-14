Aynur Aydın'dan şoke eden iç çamaşırı paylaşımı! 'Beni öldü sanıyorlar' | Video 14.04.2020 13:34

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımıyla şoke etti! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan 34 yaşındaki Aynur Aydın, Instagram paylaşımından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini pek çok ünlü gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. İç çamaşırı hakkında yorum yapan Aydın, daha önce de benzer bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmiş ve Edis'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.

"SÜTYENLERİM BENİ ÖLDÜ SANIYOR"

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aynur Aydın, bu sefer de Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.

TEPKİ YAĞDI

Aydın'ın bu beyanı pek çok takipçisini kızdırırken Aydın'a "Biz bunu neden öğrenmek zorundayız ablacım neden" tepkileri yağdı.