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Uğur Pektaş yeni projesini peş peşe paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı…

Uğur Pektaş yeni projesini peş peşe paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı…
04.05.2023 15:54 - Son Güncelleme: 04.05.2023 15:54

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Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş 'yeniden' dedi yer yerinden oynadı! Arka Sokaklar'da başlayan aşk 3 yıl sürmüştü... Son olarak bir yarışma programında yer alan ve kısa süre içerisinde yarışmaya veda eden Uğur Pektaş Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Gamze Özçelik hayatlara dokunarak umut olurken, eski eşinden gelen o paylaşım, takipçilerini heyecanlandırdı.

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