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Kuşum Aydın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Bakın 17 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Kuşum Aydın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Bakın 17 kiloyu bakın nasıl vermiş...
04.05.2023 13:34 - Son Güncelleme: 04.05.2023 13:34

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Kuşum Aydın'ın son haline bakın gören tanıyamıyor! 17 kiloyu bakın nasıl vermiş! '1998'deki kilomdayım' dedi şaşkına çevirdi. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirtmesiyle herkesi şoke etmişti. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından son halini, "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım, devam ediyorum" notuyla paylaşmıştı. Bir programa konuk olan ve zayıflama sırrını açıklayan Muharrem Aydın Uğurlular, nam- ı diğer Kuşum Aydın'ın son halini görenler "Resmen erimiş" yorumları yapıyor.

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