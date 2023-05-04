Bircan Bali’den Şeyma-Meedo ilişkisine sert eleştiri: "Midem bulandı"

Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuş, evlilik sözleşmesi herkesi şoke etmişti. Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Ailesinden baskı gören Meedo ile Şeyma Subaşı'nın düğününden gelen aile fotoğrafı sosyal medyada, "Eksik aile fotosu" olarak yorumlandı. Gündeme bomba gibi düşen evlilik sözleşmesi hakkında ise Bircan Bali, "Bu ilişkiden midem bulandı" sözleriyle dikkat çekti.