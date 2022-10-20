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Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı!

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı!
20.10.2022 20:46 - Son Güncelleme: 20.10.2022 20:46

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Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

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