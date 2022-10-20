Ünlü oyuncu Nebahat Çehre’den peş peşe bomba itiraflar! Son hali dikkat çekti…

Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Beren Saat, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'den bomba itiraflar geldi. Market alışverişi sırasında kameralara yansıyan Çehre, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hakkında konuşurken Farah Zeynep Abdullah'a sert çıktı. Usta oyuncunun Yeşilçam'ın erkek başrolleriyle ilgili yıllar sonra gelen itirafı ise çok konuşuldu. Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Çehre'nin son hali dikkat çekti.