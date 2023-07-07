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Türkiye’nin ünlü isimleri Threads’de! İşte ilk paylaşımları…

Türkiye’nin ünlü isimleri Threads’de! İşte ilk paylaşımları…
07.07.2023 12:10 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:10

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:26
Ceyda Düvenci’den sonra bir...
Magazin 00:09
Aleyna Tilki önce çocuk...
Magazin 00:59
Şarkıcı Asya Alizade tekrar...
Magazin 00:15
Günel Zeynalova'dan zehir...
Magazin 00:11
Buse Varol siyahlar içinde...
Magazin 03:25
Pınar Altuğ’dan ekranlara geri...
Magazin 00:11
Ata Demirer'in son hali olay!
Magazin 00:11
Filozof Atakan'ın son haline...
Magazin 03:09
Evlilik sinyali vermişti!...
Magazin 00:21
2 yıl önce anne olan Cemre...
Magazin 00:49
Demet Şener spor yaptığı...
Magazin 00:34
2.5 ayda 11 kilo verdiren...

Mark Zuckerberg'in Threads'i sosyal medya dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, ilk 24 saatte 30 milyon barajını aştı. "Metin tabanlı konuşma uygulaması" olarak tanıtılan ve Twitter'a rakip olan Threads'e ünlü isimler de akın etti. Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Ceyda Düvenci, Sibel Can, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı. Bakın ilk paylaşımları neler...

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