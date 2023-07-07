Türkiye’nin ünlü isimleri Threads’de! İşte ilk paylaşımları…

Mark Zuckerberg'in Threads'i sosyal medya dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, ilk 24 saatte 30 milyon barajını aştı. "Metin tabanlı konuşma uygulaması" olarak tanıtılan ve Twitter'a rakip olan Threads'e ünlü isimler de akın etti. Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Ceyda Düvenci, Sibel Can, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı. Bakın ilk paylaşımları neler...