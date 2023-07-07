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52’lik Seren Serengil dekolteli bikinisiyle teknede dans etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sen şimdi çıplak değil misin?”

52’lik Seren Serengil dekolteli bikinisiyle teknede dans etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sen şimdi çıplak değil misin?”
07.07.2023 09:30

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Sevgilisi Mustafa Tohma ile yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü isim Seren Serengil, sosyal medya hesabında bikinili görüntülerini yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü sunucunun paylaşımları, kısa sürede gündem olarak birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Dekolteli bikinisi ile kamera karşısına geçen Serengil için bir sosyal medya kullanıcısı, "Sen şimdi çıplak değil misin?" derken bir başkası "İnsan kendini bu kadar rezil eder mi" dedi. Öte yandan görüntüdeki bir detay photoshop iddiasını da beraberinde getirdi. İşte o görüntüler ve yapılan bazı yorumlar...

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