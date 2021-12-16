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Turbo Turabi'den ‘Survivor’ paylaşımı! Bakın neler neler söyledi...

Turbo Turabi'den ‘Survivor’ paylaşımı! Bakın neler neler söyledi...
16.12.2021 20:37

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Acun Ilıcalı, geçen günlerde sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamıştı. Kadronun açıklanmasının ardından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran ise sosyal medyada gündem olmuştu. Turbo Turabi lakabıyla bilinen Çamkıran'ın son paylaşımı da olay oldu. Survivor All Star 2022 kadrosunda olması beklenen Turabi, ‘2022 Survivor All Star kadrosunda var mıyım, yok muyum?’ notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bakın neler neler söyledi...

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