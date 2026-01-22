Tuğba Özay Lvbel C5 hakkında konuştu: Havlamak hırlamak sanat değil

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıTuğba Özay Lvbel C5 hakkında konuştu: Havlamak hırlamak sanat değilTuğba Özay Lvbel C5 hakkında konuştu: Havlamak hırlamak sanat değilGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 12:46 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Tuğba Özay, rapçi Lvbel C5 hakkında sert ifadeler kullandı. Özay, “Havlamak, hırlamak sanat değildir” diyerek müzikte kalite ve duruş vurgusu yaptı.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN