Haldun Dormen A Haber'de bu sözlerle anıldı: “Cumhuriyet kuşağının yetiştirdiği en elit sanatçıydı”

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı Haldun Dormen'in vefatının ardından A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, usta sanatçıyı "Cumhuriyet kuşağının yetiştirdiği en elit isimlerden biri" olarak tanımladı. Dormen’in yüksek eğitiminden nezaketine kadar her yönüyle örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Tezel, usta oyuncunun arkasında eleştirilecek tek bir nokta bile bırakmadan, her zaman pozitif enerji veren bir "İstanbul beyefendisi" olarak hafızalara kazındığını belirtti.