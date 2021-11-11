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Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan'ın Türk Kürt kavgası videosunu izle! Flash TV canlı yayını karıştı! Masaya yumruğunu vurup...

Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan'ın Türk Kürt kavgası videosunu izle! Flash TV canlı yayını karıştı! Masaya yumruğunu vurup...
11.11.2021 19:40 - Son Güncelleme: 11.11.2021 19:41
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Yayın hayatına tekrar başlayan ve arkasına CHP'yi alan Flash TV muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda kavga çıktı. Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasıyla ortalığı kasıp kavuran Ece Ronay'ın da konuk olduğu programda ortalık bir anda gerildi ve sunucular arasında tartışma çıktı. Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan arasında Türk-Kürt tartışması yaşandı. Eline Türk bayrağı alarak Doğan'a  "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', Kürdüm de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz" şeklinde konuşan Ekinci'ye, aldığı tepkiler üzerine canlı yayını terk etti.

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