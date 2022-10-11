Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten iki kızı oldu. Rafet El Roman ile 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Mankenliğin ardından şarkıcılığa soyunan Altıntop, geçen haftalarda ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan ünlü şarkıcının yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı. Olayın ardından yaptığı açıklamada "Yüzümün sol tarafı parçalandı" diyen Altıntop, haftalar sonra son halini yayınladı. Altıntop'un "kızım ve torunum" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...