Haberler Magazin Videoları Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
11.10.2022 00:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 01:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:00
Alparslan Büyük Selçuklu 32....
Magazin 03:15
Müge Anlı ailesinden bebek...
Magazin 00:12
Yaşar Alptekin'in son haliyle...
Magazin 00:16
Sibel Can oğlu Engin Can...
Magazin 00:14
Başak Gümülcinelioğlu düğünde...
Magazin 00:59
Pınar Altuğ seçmece domates...
Magazin 00:25
Şerif Sezer’in kızı bakın kim...
Magazin 00:13
Survivor Berna Keklikler’den...
Magazin 00:58
Arka Sokaklar 633. bölüm...
Magazin 00:04
Seray Sever kumsaldan peş peşe...
Magazin 02:23
Popstar Bayhan Gürhan yıllar...
Magazin 00:59
Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar...

Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” notuyla paylaştı! 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten iki kızı oldu. Rafet El Roman ile 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Mankenliğin ardından şarkıcılığa soyunan Altıntop, geçen haftalarda ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan ünlü şarkıcının yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı. Olayın ardından yaptığı açıklamada "Yüzümün sol tarafı parçalandı" diyen Altıntop, haftalar sonra son halini yayınladı. Altıntop'un "kızım ve torunum" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA