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Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”
01.07.2022 10:34

OTOMATİK OYNAT

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Tuba Büyüküstün'den cesur paylaşım! Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, Büyüküstün için "20'liklere taş çıkarır", "Bebek gibi" yorumlarında bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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