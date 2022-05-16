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Haberler Magazin Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Tuba Büyüküstün'den cesur paylaşım! Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, Büyüküstün için "20'liklere taş çıkarır", "Bebek gibi" yorumlarında bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

16.05.2022 20:08 - Son Güncelleme: 16.05.2022 20:24
Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak oyunculuğa başlayan Tuba Büyüküstün, yer aldığı projeler ve sergilediği performanslarla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaştı.

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Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

En cesur haliyle kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Tuba Büyüküstün’den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı! Yakın çekim yayınlayan Tuba ortalığı salladı “Bebek gibi”

Takipçileri, sıfır makyaj kamera karşısına geçen Büyüküstün için "20'liklere taş çıkarır", "Bebek gibi" yorumlarında bulundu.

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