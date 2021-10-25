Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son paylaşımı görenleri üzdü. 2009 yılında birliktelik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Tuna Saydan bir önceki gün geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımdaydı. Büyüküstün de kan arayışı için seferber olmuştu. Yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren Tuba Büyüküstün'ün Tuna Saydan ile eski görüntüleri gündem oldu. Kendi oğlu gibi gördüğü Tuna Saydan'ın küçükken elinden tuttuğu fotoğraflar yeniden gün yüzüne çıktı. İşte anne oğul ilişkisini anımsatan o sıcak kareler...