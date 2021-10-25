Tuba Büyüküstün’ün en acı günü! Oğlu gibi gördüğü Tuna Saydan’ın ölüm haberiyle yıkıldı! El ele fotoğrafları ortaya çıktı

39 yaşındaki güzel oyuncu 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan'ın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hayatını kaybeden Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Tuna Saydan için için dün geceden beri seferberlik ilan edilmişti. Tuba Büyüküstün'ün de aralarında olduğu bir çok ünlü isim kan arayışındaydı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı henüz 19 yaşındaki Tuna yaşam mücadelesini kaybetti.