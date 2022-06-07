"Tostumu yedim, odamda bekliyorum" diyen Yaşar İpek'ten yıllar sonra gelen Çağla Şıkel itirafı

Şenol İpek'ten bomba Çağla Şıkel itirafı! Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. Şenol İpek'ten konuyla ilgili yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. Olayın perde arkasını anlatan İpek, konuyla ilgili ne var ne yok itiraf etti. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren İpek'in "10 bin dolar teklif ettiler" sözleri ise dikkat çekti. İşte Şenol İpek'in magazin gündemine bomba gibi düşen itirafları...