Şenol İpek’ten bomba Çağla Şıkel itirafı! ’Tost’ mesajının perde arkasını ifşa etti! Meğer 10 bin dolar bile teklif edilmiş...

"10 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER"

Şenol İpek, kendisine atılan mesajın günlerce konuşulduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olayın ana haber 23 dakika, magazin 73 dakikada geçmişi var. İnsanlar bu olayı dizi film gibi haftalarca izledi. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. O dönemde aramızda bir şey yoktu. Biz bunu ifade edemedik. O dönem koptuk ama yıllar sonra bir araya geldiğimiz oldu. O dönem prim yapmak için bizi yan yana getirmek istediler ama biz gelmedik. O günün parasıyla 10 dakikalık bir açılışta bulunmam için 10 bin dolar teklif ettiler.