Şenol İpek'ten bomba Çağla Şıkel itirafı! 'Tost' mesajının perde arkasını ifşa etti! Meğer 10 bin dolar bile teklif edilmiş...
Şenol İpek'ten bomba Çağla Şıkel itirafı! Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. Şenol İpek'ten konuyla ilgili yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. Olayın perde arkasını anlatan İpek, konuyla ilgili ne var ne yok itiraf etti. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren İpek'in "10 bin dolar teklif ettiler" sözleri ise dikkat çekti. İşte Şenol İpek'in magazin gündemine bomba gibi düşen itirafları...
Çağla Şıkel'in 2002 yılında Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı olay olmuştu.
Magazin tarihinin unutulmazları arasına giren, Çağla Şıkel ile Şenol İpek arasındaki "Tostumu yedim bekliyorum" mesajı adeta bir dönem dillere pelesenk olmuştu.
YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
Şenol İpek, konuyla ilgili yıllar sonra bir açıklamada bulunarak olayın perde arkasını anlattı. Haber Bahane programına konuk olan Şenol İpek, o dönemde ana haber bültenlerinde dahi dakikalarca konuşulduklarını belirterek şaşırtan ifadeler kullandı.
"EVLİLİĞİMİN BİTMESİNE ETKEN OLDU"
Program sunucusunun karşısında tost yemesiyle neye uğradığını şaşıran Şenol İpek, "Yediğin tostlardan pişman mısın?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Yok, bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu.
Kimsenin kabahatinin olmadığı bir konuydu fakat dönemin en popüler magazin malzemesiydik. Hayatımda hiç pişmanlığım ve keşkelerim olmadı. Bazı şeyler kaderdir ve önüne geçemezsin. Ben iyi şeyler yapmaya çalışırken zarar gördüm"
"10 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER"
Şenol İpek, kendisine atılan mesajın günlerce konuşulduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olayın ana haber 23 dakika, magazin 73 dakikada geçmişi var. İnsanlar bu olayı dizi film gibi haftalarca izledi. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. O dönemde aramızda bir şey yoktu. Biz bunu ifade edemedik. O dönem koptuk ama yıllar sonra bir araya geldiğimiz oldu. O dönem prim yapmak için bizi yan yana getirmek istediler ama biz gelmedik. O günün parasıyla 10 dakikalık bir açılışta bulunmam için 10 bin dolar teklif ettiler.