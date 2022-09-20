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Testere Necmi’nin annesiydi... Kurtlar Vadisi’ne damga vuran Başak Özel sahnesi...

Testere Necmi’nin annesiydi... Kurtlar Vadisi’ne damga vuran Başak Özel sahnesi...
20.09.2022 20:49 - Son Güncelleme: 20.09.2022 20:53

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Kadrosunda; Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, bugün acı bir haberle tekrar gündem oldu. Dizide Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Testere Necmi'nin annesi rolünü üstlenen Başak Özel, vefat etti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun özel ve sanat hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel'in Kurtlar Vadisi'ndeki intikam sahnesi ise sosyal medyaya damga vurdu. O anlar izleyicilerin yüreğini yakarken binlerce yorum aldı. İşte o sahne...

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